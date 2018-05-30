РИАМО - 30 мая. Специалисты столичного управления Роспотребнадзора одобрили восемь зон отдыха с купанием на территории Москвы, сообщается на сайте надзорного ведомства.

На территории города расположено 11 зон отдыха с купанием (из них одна зона отдыха - пляжный комплекс «Бич-Клаб» (САО) на реконструкции, одна - зона отдыха Большой Садовый пруд (САО) - на надзоре Федерального медико-биологического агентства), и 48 зон отдыха без купания (из них на реконструкции - шесть).

«В настоящее время управлением Роспотребнадзора по Москве приняты в эксплуатацию восемь зон отдыха с купанием: Большой городской пруд, озеро Черное, Школьное озеро (ЗелАО); Белое озеро (ВАО); Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 (СЗАО); Пляж «Левобережный» (САО); Тропарево (ЮЗАО) принята как зона отдыха без купания», - говорится в сообщении.

А также были одобрены 34 зоны отдыха без купания: Серебряно-Виноградный пруд, Черкизовский пруд, пруды парка «Радуга» (Большой Графский, Итальянский), Круглый пруд, Лебедянский пруд, Путяевские пруды, Кусково, Олений пруд (ВАО); пруд «Быково болото», пруд МЖК, Михайловский пруд, Дунькин пруд (ЗелАО); Андреевская набережная, Битца (ЮЗАО).

Также приняли зоны: Воробьевы горы, Мазиловский пруд (ЗАО); Ангарские пруды, парк «Дружба», Головинские пруды, прибрежная зона Химкинского водохранилища у ЖСК «Лебедь» (САО); Калитниковский пруд, Голицынский пруд, Пионерский пруд, Пушкинская набережная реки Москвы, Патриаршие пруды, Новодевичьи пруды, Красногвардейские пруды, Крымская набережная реки Москвы, Новоспасский пруд (ЦАО); Борисовские пруды (ЮАО); Лианозовский пруд (СВАО); Садовый пруд, парк «Северное Тушино» (СЗАО); зона отдыха «Заречье» на реке Десна (ТиНАО).

На реконструкции в настоящее время находятся зоны отдыха: Екатерининский пруд (ЦАО), Джамгаровский пруд (СВАО), пруды №3-6 на территории ВДНХ (СВАО), Долгие (Виноградовские) пруды №1, №2 (СВАО), Лазоревые пруды №1, №2 (СВАО), Терлецкая дубрава (ВАО).

«В принятых в эксплуатацию зонах отдыха обеспечено проведение обработок против клещей и личинок комаров, представлена документация, подтверждающая проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий на зоне отдыха, в том числе программы производственного контроля, имеются необходимые дезинфицирующие средства для уборки туалетов, обеспечены качество и безопасность песка и его замена», - уточняется в материале.

Приемка зон отдыха в эксплуатацию продолжается. Информация о ходе приемки зон отдыха в летнюю эксплуатацию будет размещаться на сайте управления Роспотребнадзора по Москве в постоянном режиме.