РИАМО - 30 мая. Полицейские задержали молодого человека из Щелковского района Подмосковья, который подозревается в совершении нескольких краж велосипедов в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники полиции МУ МВД России «Мытищинское» задержали 19-летнего жителя Щелковского района, подозреваемого в совершении серии краж. Установлено, что злоумышленник проникал в подъезды многоквартирных домов, расположенных в городском округе Мытищи, и похищал велосипеды, оставленные на лестничных площадках без присмотра», - говорится в сообщении.

В результате проведения разыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили и задержали подозреваемого возле одного из домов на Новомытищинском проспекте в момент продажи ранее похищенного имущества.

Правоохранители установили причастность молодого человека к совершению пяти эпизодов противоправной деятельности.

«Возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Похищенные велосипеды сотрудники полиции вернули владельцам», - уточняется в материале.