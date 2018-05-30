РИАМО - 30 мая. Торжественная церемония гашения литературной почтовой карточки и марки пройдет 31 мая в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве, гости и участники мероприятия смогут послать почтовое отправление в любую точку мира, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Серию литературных открыток подготовили российские книгоиздатели совместно с «Почтой России». В день открытия фестиваля «Красная площадь» на площадке «Регионы России» состоится торжественная церемония гашения почтовой карточки и литературной марки», - говорится в сообщении.

В церемонии примут участие член оргкомитета фестиваля, президента Гильдии книжников, библиофил и филателист Борис Есенькин и директор макрорегиона Москва «Почты России» Алла Бондаренко.

Как отмечается в сообщении, погасить и отправить любую открытку через специальный ящик на стенде «Почты России» можно будет только 31 мая. В другие дни работы фестиваля специальный штемпель можно поставить в отделении почты 109012 на улице Никольской, дом 7.

Проект направлен на развитие книжной культуры, продвижение чтения и навыков коммуникаций, а также расширение международного гуманитарного и культурного обмена.

«Красная площадь» - ежегодный российский книжный фестиваль, который собирает издателей, писателей и читателей со всей страны. Книжный фестиваль приурочен ко Дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. Он пройдет в столице с 31 мая по 6 июня. До 3 июня он будет проводиться на самой Красной площади, а 6 числа – на Пушкинской.