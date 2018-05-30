РИАМО - 30 мая. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «Союзтрансавто» к административной ответственности за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило решение Московского областного УФАС России о нарушении обществом антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

«На основании указанного решения было вынесено постановление о привлечении ООО «Союзтрансавто» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере более 2 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Союзтрансавто» в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России.