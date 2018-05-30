РИАМО - 30 мая. Активное восстановление храма Живоначальной Троицы продолжается на северо-востоке Москвы, планируется, что храм вернется к своему историческому облику в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«В Северо-Восточном административном округе Москвы, в 1-м Рижском переулке продолжается активное восстановление уникального храма Живоначальной Троицы. Полностью восстановить уникальный памятник исключительно на благотворительные пожертвования москвичей не представляется возможным», - сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, строгая реставрация, а именно такие требования предъявляются к объектам историко-культурного наследия такого класса, требует особого подхода и больших вложений. Поэтому, сотрудники департамента обратились за дополнительной помощью к государству.

Левкин сообщил, что были подготовлены все необходимые документы для включении храма в городскую программу восстановления исторических памятников.

Реставрацию храма начали три года назад. За этот период строители завершили кладку стен пятидесятиметровой колокольни, восстановили оконные проемы и утраченные элементы, подняли на звонницу купол и воссоздали шатер над «красным крыльцом» храма. Некогда утраченная святыня визуально обрела свой первоначальный внешний облик.

Советник мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных храмов в столице, отметил, что на сегодняшний день восстановление храма Живоначальной Троицы идет качественно, полным ходом, в соответствии с запланированным графиком.

«Предстоит еще многое сделать. Впереди самые дорогостоящие и сложные работы по восстановлению внутреннего декора храма, включая настенную роспись. Там, где ее фрагменты сохранились, пройдет реставрация, где ничего не осталось – придется воссоздавать их по архивным материалам и существующим аналогам», - сказал он.

Планируется, что полностью воссозданный храм Живоначальной Троицы будет представлен под Великое освящение в 2019 году.

Программа строительства православных храмов («Программа-200») реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Мэр столицы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.