РИАМО - 30 мая. Власти Москвы планируют в ближайшее время запустить движение по Крылатскому мосту, в настоящий момент там идет благоустройство, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В ближайшие месяцы откроем движение по Крылатскому мосту на южном участке СЗХ (северо-Западной хорды - ред.). Основные конструкции уже готовы», - написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что в настоящий момент там идет благоустройство и укрепление берегового откоса.

Северо-Западная хорда - новая скоростная магистраль, которая пройдет через северный и западный районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта. Ее длина составит 79 километров. Трасса соединит Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.

Юго‑Восточная хорда в Москве будет длиной около 40 км>>