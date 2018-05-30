РИАМО – 30 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его смущает, когда Россию называют «старшим братом», так как такая фраза подразумевает, что старший должен за что-то заплатить, передает Федеральной агентство новостей.

«Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

В ходе встречи Путин и Борисов обсудили развитие российско-болгарского сотрудничества в политике, экономике и гуманитарной сфере, а также противодействие международному терроризму.

22 мая Владимир Путин провел встречу с президентом Болгарии Руменом Радевым в Сочи.