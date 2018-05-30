РИАМО – 30 мая. Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что для российских чиновников могут ввести новый анализ на употребление наркотиков, при этом тестированию подвергнут их волосы.

Для российских чиновников введут новый анализ на употребление наркотиков. Новые тестирования будут частью диспансеризации, которую чиновники проходят ежеквартально.

«Мы предлагаем делать тестирование на элементах волос, потому что волосы запоминают на полгода все, что происходит с организмом. Сегодня это стандартная практика в успешных транснациональных корпорациях. И, конечно же, мы заинтересованы том, чтобы наши чиновники не отставали от международных трендов», - сказал Хамзаев в эфире радио «Комсомольская правда».

Предположительно проверять будут чиновников, имеющих доступ к государственной тайне, депутатов, сенаторов, министров, глав субъектов, чиновников, отвечающих за финансы, и сотрудников силовых ведомств. Анализ будет проводиться два раза в год.