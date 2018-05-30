РИАМО - 30 мая. Реликтовая американская желтая акация расцвела в «Аптекарском огороде» в Москве, ее белые цветы, с запахом ванили появляются обычно в начале лета, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Редкая американская желтая акация, или кладрастис желтый (Cladrastis kentukea) семейства бобовых, расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Растение можно увидеть рядом с не менее пышно цветущей робинией лжеакациевой, или белой акацией, у Зеркального канала», - отмечается в сообщении.

Американская желтая акация может похвастаться обильными белыми кистями цветов с ароматом ванили и широкой шатровидной кроной. Реликтовое дерево родом с юго-востока США практически не встречается в Москве. В Северной Америке кладрастис также считается очень редким деревом. На родине оно вырастает до 27 метров, а в средней полосе России — до пяти-восьми метров. Дерево цветет в начале лета, плоды — плоские светло-коричневые бобы — появляются в августе-сентябре.

Желтая древесина кладрастиса отличается необыкновенной прочностью.

Также под открытым небом продолжают цвести пионы, рододендроны, ирисы, шиповник и многие другие растения, включая редкие краснокнижные орхидеи в единственном в России Садике орхидей.