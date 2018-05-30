РИАМО - 30 мая. Актер, режиссер и продюсер Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, отметил, что в Подмосковье многое сделано для жизни, и в регионе хочется жить.

В Подольске в среду прошла встреча секретарей местных и первичных отделений партии «Единая Россия» с участниками предварительного голосования на выборах губернатора Московской области. В мероприятии также участвовали депутаты-единороссы всех уровней, сторонники партии и молодогвардейцы.

«Мой отец очень ценил качество, профессионализм. В Подмосковье за последние годы очень много сделано, хорошо и много по-настоящему. Это не просто так, это работа огромного количества людей, команды губернатора. Пусть нам всем будет хорошо! Здесь в Подмосковье хочется жить», - сказал Высоцкий.

В предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата от партии на должность губернатора Московской области участвуют действующий глава региона Андрей Воробьев, член президиума правления Торгово-промышленной палаты Московской области Роман Володин, депутат Госдумы Валентина Кабанова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Александр Лысенко, депутат совета депутатов городского округа Луховицы Московской области Александр Толмачев.

На встрече в Подольске все кандидаты озвучили свою позицию, рассказали, что считают наиболее важным для решения ключевых проблем Подмосковья. Для того, чтобы определиться с выбором, у единороссов Московской области будет 10 дней. Из числа кандидатов участники внеочередной партийной конференции Московского областного регионального отделения «Единой России», которая состоится 9 июня, должны будут выбрать и выдвинуть кандидата на пост губернатора Московской области.