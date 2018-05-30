РИАМО - 30 мая. Между исполнительной и законодательной властью Московской области за пять лет установлено эффективное взаимодействие, ветви власти совместно решают возникающие проблемы, а также сотрудничают в работе по обращениям жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В Подольске в среду прошла встреча секретарей местных и первичных отделений партии «Единая Россия» с участниками предварительного голосования на выборах губернатора Московской области. В случае победы на выборах губернатора один из возможных кандидатов продолжит работу областного правительства над актуальными для Подмосковья направлениями. Один из ее аспектов – взаимодействие с депутатами области в решении задач, поставленных избирателями.

«Мы вместе решаем те вопросы, которые возникают в Подмосковье, работая на разных уровнях взаимодействия. Исполнительная власть идет на контакт, когда мы ставим перед ними вопрос о решении конкретных проблем», - сказал председатель Московской областной думы и руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Игорь Брынцалов.

По его словам, представители правительства Московской области регулярно принимают участие в мероприятиях парламента, присутствуют на заседаниях комитетов. В настоящее время удалось достичь высокой эффективности в работе с правительством по обращениям граждан.

«Мы много работаем «на местах». Перед депутатами избирателями ставятся конкретные задачи: ремонт детских садов или дооборудование школ, медицинских учреждений, открытие спортивных объектов, проблемы с дорогами или водоснабжением, вопросы по оформлению дачных и частных участков, социального жилья. С ними мы обращаемся напрямую к местным властям или в региональные министерства и вместе решаем проблему», - добавил Брынцалов.

В предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата от партии на должность губернатора Московской области участвуют действующий глава региона Андрей Воробьев, член президиума правления Торгово-промышленной палаты Московской области Роман Володин, депутат Госдумы Валентина Кабанова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Александр Лысенко, депутат совета депутатов городского округа Луховицы Московской области Александр Толмачев.

Для того, чтобы определиться с выбором, у единороссов Московской области будет 10 дней. Из числа кандидатов участники внеочередной партийной конференции Московского областного регионального отделения «Единой России», которая состоится 9 июня, должны будут выбрать и выдвинуть кандидата на пост губернатора Московской области.