РИАМО - 30 мая. Часть маршрута детско-юношеского легкоатлетического сверхмарафона «Дети против наркотиков - Я выбираю спорт!» пройдет по территории Подмосковья, пробег стартует 1 июня от нулевого километра в центре Москвы, говорится в сообщении Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Председатель оргкомитета легкоатлетического сверхмарафона Сергей Супрунюк из Электростали - победитель ежегодной премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» 2017 года в категории «Команда».

«Детско-юношеский легкоатлетический сверхмарафон «Дети против наркотиков - Я выбираю спорт!» стартует 1 июня от стен Московского Кремля, от отметки «Нулевой километр». Маршрут пробега проложен по городам: Москва – Красногорск – Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Борисоглебский – Углич – Рыбинск – Тутаев – Ярославль – Кострома – Фурманов – Иваново – Суздаль – Юрьев Польский – Кольчугино – Ногинск – Электросталь. Финишируют участники пробега в День России, 12 июня, в Москве в Парке Победы на Поклонной горе», - отмечается в сообщении.

Команда участников сверхмарафона-2018 представлена юными спортсменами из Москвы, Московской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской областей. Из 30 юных спортсменов 14 являются представителями Московской области.

За 12 дней команда юных спортсменов преодолеет бегом более 1 тысячи километров, передавая эстафету и неся лозунг «Спорту– ДА! Наркотикам – НЕТ!». Главная цель участников пробега – предложить сверстникам занятия спортом и физкультурой как реальную альтернативу наркотикам, алкоголю, табакокурению, принятию различных допингов.

Также участники сверхмарафона смогут познакомиться с культурным и историческим наследием Великой Руси, побывать в местах где создавалось государство. Во время сверхмарафона запланированы встречи с молодежью, учащимися школ, представителями органов власти и общественными организациями в городах Красногорск, Сергиев Посад, Ногинск, Электросталь.

«Детско-юношеский легкоатлетический сверхмарафон «Дети против наркотиков - Я выбираю спорт!» - лауреат второй степени премии губернатора «Наше Подмосковье» 2017 года в категории «Команда». С каждым годом соискатели вкладывают в свою деятельность все больше и больше сил и средств. Отчасти в этом помогает и премия губернатора. Я очень рада, что, создавая свои проекты, люди в первую очередь думают о пользе, о необходимости своих добрых дел, которые, безусловно, приносят ощутимую пользу обществу», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

В 2018 году прием заявок на участие в премии «Наше Подмосковье» заканчивается 31 мая. Присоединиться к проекту зарегистрированные на сайте пользователи могут до 8 июня, авторам необходимо лично презентовать свои проекты в муниципалитетах, после проекты рассмотрит Совет по присуждению премий, проанализируют профильные эксперты, а в сентябре состоится торжественная церемония награждения победителей.