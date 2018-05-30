РИАМО - 30 мая. Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун уточнил, что из шести ранее госпитализированных человек только двое получили травмы из-за сильного ветра.

Ранее шесть человек, из них двое детей, обратились в медицинские учреждения Москвы с различными травмами.

«Департамент здравоохранения уточняет информацию о состоянии поступивших в больницы Москвы в период с 10 утра до 12 часов среды. У четырех из шести человек полученные травмы не связаны с усилением и порывами ветра. Они обусловлены другими причинами и обстоятельствами», - сказал Хрипун.

Он добавил, что поступившим пациентам оказана вся необходимая помощь, их жизни ничего не угрожает, один из них уже выписан домой.

Ранее МЧС объявило на среду экстренное предупреждение в Москве из-за порывистого ветра. По прогнозам синоптиков, до 22 часов местами в городе ожидается усиление ветра западной четверти с порывами до 15-20 метров в секунду.