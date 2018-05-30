РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мая. В подмосковной Балашихе задержали подозреваемых в краже автомобильных зеркал на сумму более 250 тысяч рублей, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Балашихинское» поступили заявления от 37-летней местной жительницы и 33-летнего жителя. По словам потерпевших, с их автомобилей похищены зеркала заднего вида.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы МУ МВД у одного из домов на улице Октября были задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции 21-летний уроженец Пермского края и 20-летний житель города Электроугли, подозреваемые в совершении преступления. В ходе обыска также обнаружены 8 пар автомобильных зеркал заднего вида на сумму более 250 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.