РИАМО - 30 мая. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих читателей в соцсетях три пары билетов на «Шахеразаду» Римского Корсакова, концерт пройдет 9 июня в рамках Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского, который стартует в подмосковном Клину 5 июня.

«Разыгрываем билеты на Международный фестиваль искусств Чайковского, который пройдет с 5 по 11 июня в подмосковном Клину! Отдаем вам три пары билетов на концерт «Шахеразада» Римского-Корсакова (9 июня)», – говорится в сообщении группы «РИАМО в Москве» в соцсети «ВКонтакте».

Для участия в конкурсе необходимо быть подписанным на группы «РИАМО в Москве» и «РИАМО в Подмосковье» и сделать репост конкурсного сообщения. Победителей редакция определит случайным образом 4 июня.

При этом РИАМО оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

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