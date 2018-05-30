РИАМО – 30 мая. В Ростуризме предложил разработать российский аналог сервиса по бронированию отелей Booking.com, передает в среду Федеральное агентство новостей.

«Нам очень бы хотелось, чтобы был создан новый современный качественный ресурс, который был бы зарегистрирован в РФ в соответствии со всеми требованиями закона», — сказал заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев.

Он также отметил, что данный ресурс должен составить конкуренцию известному сервису Booking.com и другим подобным площадкам.

По его словам, сегодня порядка 70% бронирований россияне осуществляют с помощью зарубежного сервиса, однако Booking.com не может обеспечить защиту прав российских туристов, поскольку не зарегистрирован в РФ и не платит налоги.

«До создания российского сервиса блокировать Booking.com нецелесообразно», - подчеркнул Королев.

Ранее российские туроператоры направили в Минкультуры РФ открытое письмо с просьбой заблокировать агрегатор Booking.com на территории России. Такое предложение они аргументировали тем, что в настоящее время сервис занимает положение монополиста и получает доступ к сведениям о российских туристах. Блокировка, по их мнению, могла бы войти в список контрсанкций РФ против США.