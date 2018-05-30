РИАМО - 30 мая. Администрация подмосковного Жуковского постоянно проводит встречи с жителями, чтобы учесть их мнение при благоустройстве дворов, сложности с работами в исторической части города связаны с тем, что они выполняются по федеральной программе, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

«С осени прошлого года прошли встречи с жителями во всех дворах, которые в плане благоустройства в этом году, а также были созданы инициативные группы, а они уже с администрацией согласовали все планы дворовых территорий, по которым уже скоро приступят к реконструкции», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что затягивается согласование по тем дворам, которые находятся в старой части города и будут благоустраиваться по федеральной программе, но администрация города совместно с жителями проводит встречи с проектировщиками и согласовывает проекты, которые должны быть одобрены уже в ближайшее время.

«Каждый двор в любом случае благоустраивается только с учетом мнений жителей. О встречах можно узнать на страничке главы администрации в Instagram. Каждый также может записаться на прием к главе», - добавил собеседник агентства.

Ранее активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Московской области отметили, что администрация Жуковского не учитывает полноценно мнения жителей при благоустройстве дворов в историческом центре наукограда.