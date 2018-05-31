РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Александр Поветкин в четверг примет участие в торжественном открытии клуба единоборств «Р.О.Д.Ъ.» в Люберцах.

В четверг в 15:00 торжественно откроется новый зал в клубе единоборств «Р.О.Д.Ъ.» по адресу: улица Кирова, 34. Помимо Поветкина, в открытии клуба примут участие президент клуба Иван Иванов, генеральный директор клуба Ян Коченов, профессиональный боец UFC Александр Волков, экс-чемпион М-1 Роман Зенцов.

После открытия в клубе будут проводиться тренировки для детей и взрослых по следующим видам спорта: бокс, смешанные единоборства (ММА), тайский бокс, грэпплинг (борьба), бразильское джиу-джитсу (борьба) и кроссфит (скоростно-силовая подготовка). Особенностью клуба является тот факт, что тренировки детей осуществляются бесплатно.