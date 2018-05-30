РИАМО - 30 мая. Подмосковье должно стремиться стать регионом лидером, создание новых производств поможет Московской области достигнуть этой цели, сообщила в среду депутат Госдумы Валентина Кабанова.

В Подольске в среду прошла встреча секретарей местных и первичных отделений партии «Единая Россия» с участниками предварительного голосования на выборах губернатора Московской области. В мероприятии также участвовали депутаты-единороссы всех уровней, сторонники партии и молодогвардейцы.

«Самое главное, чтобы Московская область была лидером-регионом среди всех регионов Российской Федерации. И, самое главное, что нужно для этого сделать? Создать новые производства, промышленность, в сельском хозяйстве, для малого и среднего бизнеса создать новые технологичные новые рабочие места для молодежи, чтобы была выполнена программа губернатора Московской области и молодежь имела возможность работать там, где живет», - сказала Кабанова.

В свою очередь, депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая отметила, что в Подмосковье многое делается для развития социальной сферы.

«Работая в Московской области, иной раз даже поглядывая со стороны, я понимаю, что должность руководителя нашего огромного региона очень ответственная и важная. Очень много сделано на сегодняшний день. Были амбициозные задачи, и они практически все выполнены. У нас построено много перинатальных центров, у нас много физкультурно-оздоровительных комплексов, и все это он стоял за наше будущее, за наше Подмосковье», - сказала Слуцкая.

Она поблагодарила Воробьева за поддержку молодежи.

«Вы очень поддерживаете молодежь – это тоже очень важно, потому что наше будущее – это наша молодежь, и именно она стоит за плечами самого важного человека», - заключила Слуцкая.

Как отметил президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, Подмосковью нужны такие руководители, которые говорят и делают, а не только обещают.

«Я был на отчетном собрании за прошлый год. Это совершенно потрясающе. Вот что в губернаторе здорово, кроме задора: сказал – сделал. Вот такие руководители нам нужны, которые говорят и делают, а не болтают языком», - сказал он.

Кроме того, певец Денис Майданов поблагодарил главу Подмосковья за восстановление Дома культуры в поселке Вербилки Талдомского района.

«Дом культуры был построен в середине прошлого века, реконструирован он был последний раз более 30-ти лет назад. И вот усилиями Андрея Юрьевича и его команды этот Дом культуры был реконструирован, и вновь подарен жителям Вербилок. Надо было видеть глаза его работников, глаза детей и их родителей», - сказал Майданов.

Он также положительно отозвался о том, что Воробьев за время своей работы уделяет внимание не только экономическому, инфраструктурному развитию, но и социально-культурному.

В предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата от партии на должность губернатора Московской области участвуют действующий глава региона Андрей Воробьев, член президиума правления Торгово-промышленной палаты Московской области Роман Володин, депутат Госдумы Валентина Кабанова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Александр Лысенко, депутат совета депутатов городского округа Луховицы Московской области Александр Толмачев.

На встрече в Подольске все кандидаты озвучили свою позицию, рассказали, что считают наиболее важным для решения ключевых проблем Подмосковья. Для того, чтобы определиться с выбором, у единороссов Московской области будет 10 дней. Из числа кандидатов участники внеочередной партийной конференции Московского областного регионального отделения «Единой России», которая состоится 9 июня, должны будут выбрать и выдвинуть кандидата на пост губернатора Московской области.