РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мая. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием рейсового автобуса в Балашихе произошло из-за того, что водитель грузовика уснул за рулем, говорится в официальном Twitter-аккаунте Следственного комитета России.

«Подтвердилась предварительная версия причины ДТП в подмосковной Балашихе. В ходе опроса водитель грузовика рассказал следователям, что действительно уснул за рулем и поэтому выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора», – говорится в сообщении.

В Балашихе на 18-м километре автодороги А-103 водитель КамАЗ, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с рейсовым автобусом. В результате ДТП пострадали пять человек, трое из которых дети.