РИАМО - 30 мая. Театральную игру проведут на сцене Московского губернского театра в рамках церемонии закрытия фестиваля «Фабрика Станиславского» 31 мая, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области Нармин Ширалиевой.

«Тридцать первого мая на большой сцене Московского губернского театра состоится торжественная церемония закрытия фестиваля «Фабрика Станиславского». В начале церемонии будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль — художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков вручит победителям памятные статуэтки «Верю», — уникальные миниатюрные скульптуры К.С. Станиславского, созданные специально для фестиваля», - говорится в сообщении.

А затем на сцену выйдут участники образовательной программы фестиваля - студенты театральных вузов из разных регионов страны.

В формате театральной игры «Импровизационный батл» участники образовательной программы будут соревноваться в остроумии, находчивости и непредсказуемости, то есть в жанре импровизации.