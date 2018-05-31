РИАМО - 31 мая. Участники первой в России генеральной ассамблеи Всемирной организации фермеров посетят в четверг фермерские хозяйства на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Наши фермеры, которые успешно развивают свой бизнес, представят Подмосковье делегатам и участникам генассамблеи. Планируется посещение сыроварни Олега Сироты «Русский пармезан» в городском округе Истра, питомника Савватеевых и хозяйства «Ройгас» в Шаховской», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он отметил, что этим фермерам, как и многим другим хозяйственникам региона, удалось вывести свой продукт в лидеры, заместить заграничную продукцию, в том числе и благодаря поддержке правительства Московской области. Более того, подмосковные фермеры готовы делиться опытом. Есть также вопросы и проблемы, которые будут обсуждаться, что объединит аграриев и будет способствовать налаживанию международного взаимодействия.

VII генеральная ассамблея Всемирной организации фермеров началась в понедельник и продлится до 31 мая. В работе ассамблеи принимают участие более 600 человек, в том числе официальные делегации иностранных государств, представители фермерских организаций и кооперативов из 54 стран мира.

Ранее Разин сообщал, что в генеральной ассамблее Всемирной организации фермеров принимает участие делегация Подмосковья, в состав которой входят более 20 представителей фермерских хозяйств региона.