РИАМО - 30 мая. Работы по реконструкции станции «Фили» Филевской линии Московского метрополитена планируют завершить летом текущего года, после планируется завершить реконструкцию на станциях «Филевский парк» и «Пионерская», сообщил журналистам первый заместитель начальника московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

«На сегодняшний день полностью реконструирована станция «Студенческая». Следующая по степени готовности - это станция «Фили», которая будет введена полностью в эксплуатацию летом. В ходе реконструкции мы провели глубокую модернизацию инженерных сетей. Прежде всего это системы энергоснабжения станций. Были заменены кабели, тягово понизительные подстанции и понизительные подстанции», - сказал Дощатов.

Он добавил, что следующими по готовности идут станции «Филевский парк» и «Пионерская». Во время реконструкции линии была проведена глубокая модернизация систем вентиляций, кондиционирования и систем дымоудаления. Также были восстановлены несущие конструкции станций.

В рамках первого этапа работ были полностью обновлены платформы и вестибюли «Студенческой», «Филей» и северный вестибюль «Кутузовской» по направлению из центра. На втором этапе будут отремонтированы станции «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк», «Кунцевская» и «Пионерская».