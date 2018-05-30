РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мая. Жители Люберец во время встречи с главой горокруга Владимиром Ружицким пожаловались на сырость, плесень, холод в доме №20 по улице 2-я Заводская в поселке Красково, также они попросили утеплить торец этого здания, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий провел традиционную встречу с жителями в Красковском культурном центре, где он ответил на вопросы граждан. Они попросили утеплить торец дома, где в квартирах сырость, плесень, холод, и линолеум поднимается при ветре.

«Когда мы будем формировать список домов на капитальный ремонт на следующий год (на 2019 год – ред.), мы учтем и ваши пожелания по утеплению торцовой стены», – сказал Ружицкий.