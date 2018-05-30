РИАМО – 30 мая. Совет экспертов премии «Большая книга» определил имена финалистов, их отобрали из списка авторов 41 книги и рукописи, передает в среду Газета.ru.

«В длинном списке известным писателям пришлось конкурировать одновременно и за оценку экспертов, и с собственной планкой, и с сильными произведениями авторов, имена которых еще не на слуху», — сказал председатель совета экспертов, писатель и литературовед Михаил Бутов.

В шорт-лист вошли книги «Бюро проверки» Александра Архангельского, «Июнь» Дмитрия Быкова, «Люди черного дракона» Алексея Винокурова, «Театр отчаяния. Отчаянный театр» Евгения Гришковца, «Радуга и Вереск» Олега Ермакова, «Прыжок в длину» Ольги Славниковой, «Памяти памяти» Марии Степановой, а также «Рецепты сотворения мира» Андрея Филимонова.

Как отмечается в сообщении, победитель премии получит три миллиона рублей, занявший второе место — 1,5 миллиона рублей, третье — один миллион рублей.

«Большая книга» - российская национальная литературная премия. Она проводится ежегодно в Москве с 2005 года.