РИАМО - 31 мая. Новые абонементы на 15 и 20 поездок в «Аэроэкспресс» вводятся с четверга в Москве, они заменят большую часть ранее существовавших абонементов, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«Мы проанализировали востребованность существующих абонементов и пришли к выводу, что наиболее оптимальными вариантами для наших пассажиров являются проездные на 15 и 20 поездок. В связи с этим принято решение отказаться от ряда абонементов в пользу двух наиболее удобных для пассажиров», - отметил исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.

Абонементы на 15 и 20 поездок будут действовать на всех трех направлениях движения поездов «Аэроэкспресс» в течение 30 дней, включая дату покупки. Повторное использование абонемента возможно через 10 минут после первого прохода через турникет. Стоимость абонемента на 15 поездок составит 4050 рублей, на 20 поездок – 4,5 тысячи рублей.

Ранее в «Аэроэкспресс» были доступны абонементы на 10, 20, 30 и 50 поездок, а также специальные абонементы на утренние и вечерние рейсы «Утро 20», «Вечер 20», «Утро+Вечер 50». Воспользоваться ранее купленными абонементами можно до истечения их срока действия.