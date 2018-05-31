РИАМО - 31 мая. В Подмосковье в четверг стартует II Всероссийский форум «Гособоронзаказ-2018», на мероприятии участники обсудят развитие закрытых торгов в электронной в форме и реформу государственного регулирования цен в сфере гособоронзаказа, говорится в сообщении пресс-службы организаторов форума.

«В правительстве Московской области 31 мая – 1 июня 2018 года состоится II Всероссийский форум «Гособоронзаказ-2018». Организатором мероприятия выступает ФАС России при поддержке правительства Московской области и коллегии Военно-промышленной комиссии РФ», — говорится в сообщении.

К участию в форуме приглашены представители органов власти, экспертного сообщества и оборонной промышленности.

В рамках работы форума участники обсудят развитие закрытых торгов в электронной форме и реформу государственного регулирования цен в сфере ГОЗ. Кроме того, эксперты рассмотрят вопросы преодоления ограничений на диверсификацию производства, а также информационные технологии для решения задач гособоронзаказа.

Как уточняется в сообщении, 31 мая заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников выступит модератором сессии «Государственное регулирование оборонного заказа: преступления и наказания». В этот же день замруководителя ФАС России Даниил Фесюк проведет сессию «Казначейское сопровождение в сфере ГОЗ: текущее состояние и перспективы развития».

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев примет участие в пленарном заседании форума 1 июня 2018 года.