РИАМО - 31 мая. В Москве из-за чемпионата мира по футболу в этом году изменилось время проведения книжного фестиваля «Красная площадь», он откроется в четверг и будет продолжаться по 6 июня, сообщается на сайте мероприятия.

«В связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу главный литературный праздник страны в этом году пройдет с 31 мая по 3 июня на Красной площади и завершится 6 июня в день рождения Александра Пушкина на Пушкинской площади», - говорится в сообщении.

Фестиваль откроет Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» 31 мая. За четыре дня фестиваля свои постановки и программы на Красной площади представят лучшие театры страны и музыкальные коллективы. В частности, впервые свою постановку на Красной площади покажет Государственный театр наций: в программе «Ироническая поэма» шедевры русской литературы исполнит народный артист России Авангард Леонтьев.

Также впервые на фестивале выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, он исполнит музыкально-литературную композицию «Моцарт и Сальери». Кроме того, на фестивале состоится ряд поэтических представлений.

Писатель Гузель Яхина проведет у стен Кремля «Тотальный диктант», а Евгений Гришковец представит новый роман «Театр отчаяния. Отчаянный театр». Также гостей фестиваля ждут встречи с писателями, журналистами и поэтами. Кроме того, планируется отпраздновать юбилеи авторов, чьи круглые даты пришлись на 2018 год: Ивана Тургенева, Александра Солженицына, Андрея Вознесенского, Максима Горького, Виктора Драгунского, Бориса Заходера, Сергея Михалкова, Николая Носова и других.

К 125-летию Владимира Маяковского Валентин Гафт прочитает стихи поэта. Издательство «ДЕКОМ» презентует книги, посвященные юбилею Владимира Высоцкого, а Оренбургское книжное издательство имени Г.П. Донковцева представит проект «Виктор Черномырдин — человек и политик. К 80-летию со дня рождения».

Площадка «Москва — литературный мегаполис» приглашает на концерт «Прогулки по воде». Молодые музыканты вспомнят рок-поэта, переводчика, издателя Илью Кормильцева, чья лирика в 1980-е годы помогла группе «Наутилус Помпилиус» подняться на самую вершину зрительского успеха.

Кроме того, многие издательства представят книги о футболе. Одну из них презентуют игроки клуба ЦСКА. Также ожидается ряд других мероприятий.

Детская площадка книжного фестиваля представит широкий выбор книжных новинок, многочисленные мастер-классы, театральные постановки и встречи с лучшими современными детскими авторами. Одним из самых интересных мероприятий детской сцены обещает стать «Путешествие вокруг света с художником Чижиковым». Виктор Чижиков, народный художник России - «папа» медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Участниками «Музейной линии» станут главные музеи страны: Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО/ГЦСИ, Еврейский музей и центр толерантности, Институт русского реалистического искусства, Музейно-выставочный комплекс «ВДНХ», Мультимедиа арт музей/Московский дом фотографии, Музей современного искусства «Гараж», Бреус Фондэйшн и фонд IN ARTIBUS. На первой линии ГУМа они представят свои издательские проекты и каталоги.

Для посетителей будут работать площадки: «Художественная литература», «Главная сцена», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Электронная книга», «Москва — литературный мегаполис», «Отечественная история», а также на первой линии ГУМа «Антикварная и букинистическая книга» и «Музейная линия».