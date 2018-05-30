РИАМО - 30 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении размеров стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, соответствующий документ опубликован на официальном сайте градоначальника.

«Утвердить размеры стандарта стоимость ЖКУ, применяемого для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг пользователям жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателям жилого помещения по договору найма в частном жилом фонде и членам жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива <…>», - говорится в тексте постановления.

Как уточняется в документе, данное постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Соответствующие стандарты для нанимателей жилых помещений, принадлежащих Москве, по договорам социального найма жилья и специализированного жилого помещения, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, либо членам семьи которых предоставляются указанные меры, составят 4013,21 рубля в месяц для одиноко проживающих граждан, 3180,76 рубля в месяц на каждого члена семьи из двух человек и 2979,37 рубля для семьи из трех и более человек.

Размеры стандарта стоимости ЖКУ, применяемого для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг собственникам жилых помещений, не уплачивающим в соответствии с требованиями жилищного законодательства взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, составят 3897,38 рубля в месяц для одиноко проживающих граждан, 3107,05 рубля в месяц на каждого члена семьи из двух человек и 2916,19 рубля для семьи из трех и более человек.

А также размеры стандарта стоимости ЖКУ, применяемого для расчета размера субсидий на оплату жилья и ЖКУ собственникам, обязанным в соответствии с требованиями жилищного законодательства уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, составят 4458,38 рубля в месяц для одиноко проживающих граждан, 3464,05 рубля в месяц на каждого члена семьи из двух человек и 3222,90 рубля для семьи из трех и более человек.