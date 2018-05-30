РИАМО - 30 мая. Паркинг общей площадью более 20 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 629 машино-мест, планируют достроить на территории жилого комплекса «Две столицы» в городском округе Химки, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводят проверку строительства паркинга на территории ЖК «Две столицы» в северо-западной промышленно-коммунальной зоне городского округа Химки. Проверка на объекте завершится 6 июня. Достроить объект планируется в III квартале 2019 года», – говорится в сообщении.

Застройщиком объектов выступает ЗАО «Аксон». Финансирование происходит за счет средств инвестора.

«На объекте ведется армирование плиты перекрытия первого этажа. Работы идут по графику», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Паркинг возводится в два этапа. В настоящее время идет строительство корпуса «А». Площадь восьмиэтажного корпуса составит более 20 тысяч квадратных метров, корпус «А» рассчитан на 629 машино-мест.