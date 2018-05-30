РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мая. Жители Люберец в среду пожаловались главе горокруга Владимиру Ружицкому на протечку кровли, тамбуров в доме №5 по улице Урицкого, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий провел традиционную встречу с жителями в Красковском культурном центре. Он ответил на вопросы граждан. Жители попросили разобраться с протечкой крыши и ремонтом дороги во дворе на улице Урицкого.

«Этими вопросами занимается управляющая компания, в вашем случаем, это ТСЖ. Надо разобраться с тем, кто несет ответственность за те вопросы, которые вы озвучили. Я дам поручение своим сотрудникам, чтобы они выехали на место и разобрались с этими проблемами и решили их», – сказал Ружицкий.