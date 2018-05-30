РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мая. В городском округе Люберцы подрядная организация завершит капитальный ремонт 113 многоквартирных домов (МКД) до 1 декабря 2018 года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду он провел традиционную встречу с жителями в Красковском культурном центре. На встрече он отвечал на вопросы граждан.

«В Люберцах на 2018-2019 годы запланированы работы по капитальному ремонту в 113 многоквартирных домах: в Люберцах - 77 МКД; в поселке Красково – 10 МКД; в поселке Малаховка – 5 МКД; в поселке Октябрьский – 1 МКД; в поселке Томилино – 20 МКД. Окончание работ по капитальному ремонту запланировано до 1 декабря 2018 года», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в многоквартирных домах запланированы следующие виды работ: ремонт кровли – в 41 МКД; ремонт фасада – в 28 МКД; замена внутридомовых инженерных систем – в 41 МКД; капитальный ремонт систем электроснабжения – в 16 МКД; работы по замене лифтового оборудования запланированы в 21 МКД, в общем заменят 55 лифтов.

«Подрядной организацией на проведение строительно-монтажных работ в 2018 году является АО «ЛГЖТ», за исключением лифтового оборудования», - пояснил Ружицкий.

По его словам, в настоящее время работы ведутся в 32 многоквартирных домах. Выполнение работ ведется в соответствии с графиком и находится под личным контролем.