РИАМО - 30 мая. Спасатели помогли выбраться из воды двоим мужчинам, чья лодка перевернулась в районе поисково-спасательной станции «Строгино» в Москве, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Около 18:20 спасатели помогли двоим мужчинам, у которых перевернулась резиновая лодка. В 18:21 их подняли с поверхности воды, доставили на ПСС «Строгино», - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчинам оказали первую помощь и потом отпустили домой.