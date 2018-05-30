РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мая. Глава Балашихи Сергей Юров возглавил делегацию городского округа на встрече секретарей отделений партии «Единая Россия» в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В среду кандидатов предварительного голосования партии «Единая Россия» на выборах губернатора Подмосковья представили на встрече секретарей отделений партии в Подольске. Перед сторонниками партии выступили пять участников предварительного голосования, среди них член регионального политсовета Московского областного отделения партии «Единая Россия» Роман Володин, депутат Госдумы Валентина Кабанова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Подмосковье Александр Лысенко, депутат совета депутатов Луховиц Александр Толмачев, а также действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Делегацию из Балашихи на встрече возглавил Юров.

«За последние годы в Подмосковье произошли качественные перемены к лучшему, наблюдать которые могли жители каждого муниципалитета. В Балашихе были открыты новые школы и детские сады, спортивные объекты, отремонтированы дороги, дворы, парки. Мы поддерживаем курс, который был задан губернатором Андреем Воробьевым», – отметил Юров.

Предварительное голосование партии «Единая Россия» продлится 10 дней. Девятого июня участники внеочередной конференции партии Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» выберут кандидата, который будет выдвинут от партии на пост губернатора Московской области.