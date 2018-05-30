РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. В Подольске в преддверии Международного дня защиты детей автоинспекторы совместно с общественным движением «Вольница» проведут для всех желающих уроки по ПДД и покажут приемы безаварийного вождения, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Мотоциклисты из клуба «Вольница» 31 мая в 14:30 покажут приемы безаварийного вождения. Все желающие могут присоединиться к мероприятию, которое будет проходить у здания интерната для детей сирот по адресу: микрорайон Климовск, Южный поселок, дом №29А», - говорится в сообщении.

Не так давно в Подольском доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоялся урок по изучению правил дорожного движения, в том числе правил безопасного нахождения на улице, во дворах, при переходах проезжей части, нахождении в транспорте. Для закрепления основ безопасного поведения на дороге и в преддверии Международного дня защиты детей 31 мая в 14:00 с воспитанниками интерната проведут профилактическую беседу.

Также ребят познакомят с инспекторами и техническим оснащением мотогруппы и оперативного штаба ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, работающих на территории горокруга.