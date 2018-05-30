РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мая. В подмосковной Балашихе следователи устанавливают обстоятельства аварии с участием рейсового автобуса, в котором пострадали дети, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В среду на 18-м километре автодороги А-103 водитель КамАЗ, выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с рейсовым автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали пять человек, трое из которых дети.

«Степень тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшим устанавливается. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем. Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.