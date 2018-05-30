РИАМО - 30 мая. Праздничные мероприятия в честь столетия Мемориального музея Александра Скрябина начались в Москве с церемонии гашения художественного маркированного конверта, посвященного юбилею, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Музей Скрябина - едва не единственный объект, прекрасно сохранившийся спустя 100 лет, где ничего не нужно менять и дополнять. Это серьезный центр реализации многих культурных проектов, потому что руководители и работники музея активно поддерживают культурную среду столицы», - сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

На торжественном мероприятии также присутствовала руководитель департамента «Почты России» Дина Шелепина, которая отметила, что данное событие - это повод еще раз обратиться к вкладу композитора в мировую культуру.

Лауреат премии первого международного конкурса молодых пианистов имени Рахманинова Даниил Третьяков исполнил четыре известных прелюдии великого русского композитора на мемориальном рояле Скрябина. Символическое событие в Мемориальном музее Скрябина посетил также народный артист России и выдающийся композитор Эдуард Артемьев.

Данный мемориальный музей один из немногих музеев России, в котором удалось сохранить подлинность и аутентичность квартиры, где последние три года своей жизни провел Скрябин.

Это экспозиционно-выставочное пространство, представленное исключительно подлинными предметами, поэтому музей интересен и музыкантам-профессионалам, и самой широкой аудитории.