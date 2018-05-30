РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мая. Жители поселка Красково подмосковных Люберец в среду на встрече с главой городского округа Владимиром Ружицким пожаловались на пустые песочницы во дворе дома №10 по улице Лорха, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий провел традиционную встречу с жителями в Красковском культурном центре, где ответил на их вопросы. В частности, жители пожаловались на отсутствие песка в песочнице во дворе на улице Лорха, дом №10.

«В течение трех дней управляющая компания наполнит песочницы песком. Такого не должно быть, чтобы в теплое время года детям на площадке не с чем было играть», - сказал Ружицкий.