РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. Администрация Подольска планирует снести самовольно построенные гаражи по семи адресам, также под снос пойдут сарай, бытовка, строения, забор и голубятня, говорится в сообщении комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа.

«В администрации Подольска 30 мая состоялось заседание комиссии по сносу незаконных строений по семи адресам. На комиссии рассматривались следующие объекты, подлежащие сносу: гаражные боксы, расположенные на улицах Ульяновых, дом №13; Вокзальная, Правды, у дома №24А; Плещеевская, у дома №17; в микрорайоне Климовск на улицах Революции, Мичурина у дома №2; в микрорайоне Львовский на улице Железнодорожная у дома №1 внутри двора», – говорится в сообщении.

Также планируется снести забор, установленный у дома №24 на улице Красная; голубятню на улице Ленинградская у дома №11; бытовку в микрорайоне Львовский на улице Московская у дома №16; строение на улице Трубная у дома №15; сарай в деревне Федюково; самовольные постройки-объекты некапитального строительства между домами на улице Плещеевская, 64 и улица Суворова, 1.