РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мая. В среду территорию у озера Бабошкино в Балашихе обработали от клещей, на очереди еще семь зон отдыха, сообщила консультант отдела охраны окружающей среды управления экологии и природопользования администрации Балашихи Светлана Маренинова.

«Сегодня (30 мая - ред.) прошла обработка зоны отдыха у озера Бабошкино от клещей. Обработка производится специальным препаратом, который распыляется по всей площади. Препарат действует только на клещей и безопасен для человека. В ближайшее время будет проведена обработка еще семи зон отдыха, которые наиболее востребованы жителями», - сказала Маренинова.

Она добавила, что площадь обработанной зоны у озера Бабошкино составляет почти полгектара. Обработка проводится разово в те периоды, когда поступает максимальное количество жалоб.

«За последний месяц в Балашихе поступило 13 жалоб на укусы клещей», - отметила Маренинова.

Обработку также произведут в зоне отдыха у озера Анискино в микрорайоне Балашиха-3, на берегах реки Пехорки, вблизи Желтого пруда в микрорайоне Салтыковка, в сквере в микрорайоне Павлино, а также в сквере у ЗАГСа, на аллее Славы и на центральной площади в микрорайоне Железнодорожный.