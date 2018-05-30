РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 мая. В городском округе Люберцы до 2020 года уравняют тарифы на коммунальные услуги во всех поселках, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду глава Люберец провел традиционную встречу с жителями в Красковском культурном центре, где ответил на их вопросы. Жители Краскова пожаловались на то, что у них самые высокие тарифы на услуги ЖКХ в городском округе.

«Выравнивание тарифов будет идти постепенно по всем поселениям городского округа после его формирования. К 2020 году во всем городском округе будут единые тарифы на услуги ЖКХ», – сказал Ружицкий.