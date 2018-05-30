РИАМО - 30 мая. Специалисты восстановили движение на Казанском направлении Московской железной дороги, поезда вновь останавливаются на платформах «Ильинская», «Отдых», «Кратово», «42 километр» и «Фабричная», сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

Ранее на перегоне «Быково – Раменское» Казанского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд №6566 «Москва – 47 километр». По предварительной информации, произошло частичное повреждение провода контактной сети. Временно пригородные поезда в сторону Москвы следовали без посадки и высадки на пяти платформах.

«Поезда Казанского направления в сторону области вновь останавливаются на платформах «Ильинская», «Отдых», «Кратово», «42 километр» и «Фабричная», - говорится в сообщении.