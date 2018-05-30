РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мая. Жители городского округа Люберцы к 2021 году будут обеспечены чистой водой, которую они получат от «Мосводоканала», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду он провел традиционную встречу с жителями в Красковском культурном центре. Он ответил на вопросы граждан.

«К 2021 году мы планируем перевести весь городской округ Люберцы на потребление воды от «Мосводоканала». Сейчас идут переговоры по этому вопросу», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в поселке Томилино и Люберцах с водой проблема решена, люди пользуются качественной водой.

«Остаются проблемы с водой в поселениях Малаховка и Красково. Постепенно решим и в этих поселках», – добавил Ружицкий.