РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мая. В городском округе Люберцы в 2018 году планируют отремонтировать два водозаборных узла, один из них находится в поселке Красково, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий провел традиционную встречу с жителями в Красковском культурном центре, где ответил на их вопросы.

«В рамках реализации губернаторской программы «Чистая вода» в 2018 году ведется реконструкция ВЗУ-25, которая обеспечивает водой более 12 тысяч жителей, а также ВЗУ-21 в поселке Красково, которая также обеспечивает водой более 11 тысяч жителей», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что кроме этого запланированы работы по установке станции водоочистки на ВЗУ-12 в поселке Малаховка, которая обеспечивает водой более 15 тысяч жителей.