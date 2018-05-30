РИАМО - 30 мая. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих читателей в соцсетях три пары билетов на музыкальный спектакль «Перевернуть игру», который пройдет 11 июня в рамках Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в подмосковном Клину.

«Разыгрываем билеты на Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, который пройдет с 5 по 11 июня в подмосковном Клину! Отдаем вам три пары билетов на музыкальный спектакль для семейной аудитории «Перевернуть игру» (11 июня)», – говорится в сообщении группы «РИАМО в Подмосковье» в соцсети «ВКонтакте».

Для участия в конкурсе необходимо быть подписанным на группу «РИАМО в Подмосковье» и сделать репост конкурсного сообщения. Победителей редакция определит случайным образом 5 июня.

При этом РИАМО оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

Четвертый международный фестиваль искусств П. И. Чайковского пройдет в Клину с 5 по 11 июня. В этом году фестиваль станет частью франко-российского форума «Трианонский диалог». Первые дни фестиваля станут днями Франции.

В этом году на фестивале выступят как постоянные участники: Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Юрий Башмет, так и новые. В частности, художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, народный артист РФ Олег Меньшиков представит специальную версию спектакля «Чайковский» и прочтет отрывки из писем и дневников композитора.

Впервые в программе фестиваля - знаменитый французский пианист Франсуа Дюмон, ведущая солистка Большого театра Анна Аглатова, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова.

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