РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мая. На территории городского округа Люберцы в текущем году запланирована модернизация 12 километров сетей уличного освещения, работы будут проводиться в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду он провел традиционную встречу с жителями в Красковском культурном центре. Он ответил на вопросы граждан.

«Общая протяженность сетей уличного освещения в городском округе Люберцы составляет 285 километров. На 1 января 2018 года протяженность освещенных улиц составляет около 280 километров. На 2018 год запланировано строительство и модернизация сетей протяженностью 12 километров», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что строительство и модернизация затронет улицу Побратимов от дома №22 до дома №24, а также дом №30; улицу Попова, дома №№22, 24, 28/4.

«В поселке Малаховка планируется ремонт сетей на территории вокруг Малаховского парка; по Красковскому, Большому Кореневскому и Михневскому шоссе; на улицах Шоссейная, Комсомольская, Южная, Тургенева, Театральная, Театральный проезд. Работы по модернизации освещения пройдут на аллее Лактионова и в районе фонтана у аллеи», – пояснил Ружицкий.

По его словам, в поселке Красково построят три участка сетей – на улице Лесной тупик, на улице Островского и на улице Лорха. В поселке Томилино – микрорайон Птицефабрика. В поселке Октябрьский – улица Комсомольская, дом №10; улица Новая, от дома №5 до дома №6; улица Фабричная, от дома №6 до дома №7.