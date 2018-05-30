РИАМО - 30 мая. В Одинцовском районе Подмосковья заложили камень в основание строительства второго корпуса клинического госпиталя «Лапино», благодаря строительству нового корпуса в госпитале появится около 1 тысячи рабочих мест, передает в среду корреспондент РИАМО.

В церемонии закладки камня приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов, основатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер, известные артисты Алла Пугачева, Максим Галкин и другие.

Главное здание госпиталя «Лапино» открылось в 2012 году, оно является крупнейшим медицинским учреждением группы компаний «Мать и дитя», которая насчитывает 36 клиник в 22 городах. Стоимость строительства госпиталя на 42 тысячи квадратных метров составила 5,2 миллиарда рублей.

В госпитале «Лапино» имеются центр травматологии и ортопедии с круглосуточным травмпунктом, центр рентгенхирургических методов диагностики и лечения, центр гинекологии и центр хирургической и лазерной урологии. Также медицинские услуги оказываются в центре лечения бесплодия и ЭКО, перинатальный центр, центре реабилитации, центре неврологии, детском центре и поликлиническом центре. В «Лапино» предусмотрено более 200 мест, из которых 29 являются реанимационными для пациентов любого возраста.

Ежегодно в госпитале проходит около 3 тысяч родов и осуществляется более 5 тысяч оперативных вмешательств. Ежедневно в медучреждении проводятся сложнейшие органосохраняющие и малоинвазивные операции, направленные на сохранение репродуктивного здоровья женщин и мужчин, уникальные операции по фетальной хирургии и лечение пороков сердца у детей любого возраста. Поликлиники госпиталя ежедневно посещает более 300 человек.

В рамках второй очереди планируется строительство пятиэтажного хирургического корпуса площадью 29,6 тысячи квадратных метров. Во втором корпусе госпиталя появится поликлиника на 300-400 посещений в смену, диагностический блок с МРТ и рентген-оборудование, стационар на 75 коек, шесть операционных, отделение реанимации на 13 коек. Благодаря строительству нового корпуса в госпитале будет создано около 1 тысячи дополнительных рабочих мест.

Реализация проекта позволит расширить возможности госпиталя. В частности, планируется запуск нейрохирургической и челюстно-лицевой службы, отделения гемодиализа, онкологического отделения с возможностью проведения амбулаторной химиотерапии, открытие кардиохирургической операционной для проведения операций в условиях искусственного кровообращения, что даст возможность оказывать помощь пациентам с существенно более тяжелыми соматическими заболеваниями, в том числе и старшего возраста.