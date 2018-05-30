РИАМО - 30 мая. В Москве пожарные ликвидировали возгорание на площади 8 квадратных метров в жилом доме на Дорожной улице, было спасено три человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о задымлении по адресу: улица Дорожная, дом 32, корпус 1 поступило в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 17:30 в среду.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и в 17:57 минут ликвидировали загорание на площади 8 квадратных метров. С горящего этажа спасены три человека», - отмечается в сообщении.

Как уточняется в материале, сведений о пострадавших не поступало.

Согласно открытым данным по данному адресу находится многоэтажный жилой дом, на первом этаже которого размещен ряд коммерческих предприятий.