РИАМО - 30 мая. Электрички Казанского направления Московской железной дороги в сторону области временно не останавливаются на платформах «Ильинская», «Отдых», «Кратово», «42 километр» и «Фабричная» из-за повреждения контактного провода, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Как отмечается в материале, в среду в 15:45 на перегоне «Быково – Раменское» Казанского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд №6566 «Москва – 47 километр». По предварительной информации, произошло частичное повреждение провода контактной сети. На место выехали бригады железнодорожников для восстановления провода. Причины произошедшего устанавливаются.

«Обращаем внимание пассажиров, что временно пригородные поезда в сторону Москвы следуют без посадки и высадки на платформах «Ильинская», «Отдых», «Кратово», «42 километр» и «Фабричная», так как соседние пути не оборудованы пригородными платформами. Также в пути задержано два пригородных поезда. Возможны точечные корректировки в расписании электричек», - говорится в сообщении.

На период работ диспетчерский аппарат МЖД организовал пропуск составов из Москвы по соседним путям. Диспетчерский аппарат МЖД делает все от него зависящее, чтобы сократить интервалы и ввести в штатный режим движение поездов на Казанском направлении.