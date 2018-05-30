РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мая. Управляющая компания в подмосковном Красногорске, взимавшая завышенные платежи на общедомовые нужды, вернула жителям более 1 миллиона рублей после вмешательства Госжилинспекции Московской области, сообщается на сайте надзорного ведомства.

При проверке обращения жителей инспекторы выяснили: управляющая организация при начислении платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды включала в расчетную площадь мест общего пользования чердаки и подвалы. Таким образом, были нарушены правила предоставления коммунальных услуг.

«ООО «Управление и эксплуатация недвижимости «Эталон»» из Красногорска исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета платежей за коммунальные услуги в целях содержания общего имущества дома №7 на бульваре Космонавтов. «Эталон» представил документы о проведении перерасчета за 17 месяцев. В акте проверки исполнения предписания зафиксирована его общая сумма – 1 миллион 024 тысячи 697 рублей», - сказал руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков.

Он отметил, что, согласно нормам жилищного законодательства, при определении суммы расходов на общедомовые нужды, площади чердаков и подвалов не должны учитываться – ведь на их уборку и содержание не расходуются коммунальные ресурсы.